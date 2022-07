E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela perdeu por 2-0 em jogo de preparação realizado esta manhã, em Penafiel, diante do conjunto da Liga Sabseg. Os golos da equipa de Filipe Rocha foram apontados por Roberto e Gonçalo Loureiro.Esta é a sétima derrota do Vizela em oito jogos de preparação, sendo que ao final da tarde deste sábado haverá outro ensaio, diante do Paços de Ferreira.