Vizela com confiança total para Barcelos

O Vizela vai a Barcelos com a intenção de somar a primeira vitória fora na Liga Bwin. Koffi é a expressão do otimismo e da confiança depositada para este jogo. “A nossa vontade é a de ganhar em qualquer campo. Tivemos uma boa semana de trabalho e agora vamos dar tudo para trazer os 3 pontos”, assegurou o jogador, que foi o protagonista do empate com o Boavista, pelo golo vistoso que marcou. “Não foi sorte. Trabalho nos treinos para isto acontecer e fiquei feliz”, concluiu.