Vizela com lugares anuais à venda a partir de quarta-feira

O Vizela anunciou, esta segunda-feira, que vai iniciar a venda de lugares anuais para a temporada 2021/22 na quarta-feira. Apesar de o jogo com o Tondela se disputar no Estádio Capital do Móvel, a venda dos lugares anuais já contempla esta partida. De resto, "os bilhetes isolados para este encontro só serão vendidos após se esgotar a exclusividade no acesso aos lugares anuais".





Na quarta-feira e na quinta-feira de manhã, a venda para qualquer sector é exclusiva ao Grupo dos Cem e sócios até ao número 800, sendo que, na quinta-feira à tarde e na sexta-feira de manhã, os lugares anuais estarão disponíveis para qualquer sócio. Os lugares anuais estarão disponíveis ao longo de toda a época pelo mesmo preço, mesmo com menos jogos. Na sexta-feira à tarde passam a ser vendidos bilhetes individuais para o jogo com o Tondela e por fim, no sábado, é alargada a venda de ingressos individuais ao público em geral.Para o embate com o Tondela, os adeptos necessitam de certificado de vacinação, de recuperação ou um teste negativo à Covid-19.