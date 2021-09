Vizela condena racismo e xenofobia

O clube minhoto demarca-se dos alegados insultos racistas proferidos por um adepto vizelense ao pacense Douglas Tanque e garante agir em conformidade com os factos provados.

"O FC Vizela não aceita, não tolera e condena qualquer tipo de reação racista ou xenófoba. Sobre este alegado caso em particular o FC Vizela só conhece os factos e os factos são de que um adepto do Vizela foi identificado pela GNR, a pedido de um jogador e de um dirigente do Paços de Ferreira, alegadamente por insultos a outro jogador pacense, mas cujo teor desconhecemos. O caso segue agora os trâmites legais e o FC Vizela agirá em conformidade com o desfecho do mesmo", assumiu fonte do Vizela.