Vizela confirma contratação de Matheus Pereira

O Vizela anunciou, esta tarde, a contratação de Matheus Pereira, lateral-esquerdo brasileiro que assina até junho de 2025. O jogador pertencia aos quadros do Cruzeiro de Belo Horizonte, sendo que este ano estava a competir no Guarani, por empréstimo.Há várias semanas que Matheus Pereira estava a ser apontado como reforço do Vizela, abraçando assim a primeira experiência profissional fora do Brasil, aos 21 anos.