Vizela critica arbitragem em Paços de Ferreira: «O que se passou hoje foi grave demais»

O Vizela ficou revoltado com a exibição da equipa de arbitragem liderada por David Silva no jogo com o P. Ferreira (vitória dos castores por, 2-1) e a reação saiu das palavras de Pedro Albergaria. O diretor desportivo do clube minhoto foi à sala de imprensa no final da partida e deixou muitas críticas à arbitragem."Estou cá em representação do presidente, que não pode estar presente, por estar com covid-19. Depois, quero dizer-vos que o míster Álvaro Pacheco não está cá porque não podemos correr o risco de perder mais elementos importantes para as batalhas importantes que se seguem. Mas teria que estar cá alguém, porque o que se passou hoje foi grave demais para podermos deixar passar em claro. Este clube, esta cidade, esta equipa e a postura que viemos trazer ao futebol português não permitem deixar passar isto em claro. Hoje houve uma dualidade de critérios enorme. Enquanto o jogo esteve 11 para 11, o FC Vizela jogou a totalidade dos minutos no meio-campo do Paços de Ferreira. No final, perdemos e terminámos com nove jogadores. Posso dar alguns exemplos que provam essa dualidade de critérios. A própria equipa do Paços de Ferreira percebeu isso, tanto é que substituiu o Rui Pires logo após a jogada em que ele devia ter sido expulso. Percebi hoje que um jogador que está a ser assistido após um adversário levar cartão amarelo, tem de sair das linhas de jogo. Não sabia desta regra, fiquei a sabê-la hoje", referiu o dirigente, lembrando depois outro caso específico."Fico também muito espantado que esta equipa de arbitragem e o VAR tenha sido exatamente a mesma que, no jogo com o Estoril, nos invalidou um golo, que na altura pedimos imagens que provassem que a bola tinha saído. Até hoje continuamos à espera dessas imagens. Espero que no futuro isto não volte a acontecer. Acredito sinceramente que o futebol português precisa de equipas como o Vizela. Quer queiram, quer não queiram, nós vamos continuar por cá porque temos uma força muito grande e jamais, independentemente daquilo que aconteça, daquilo que façam para nos prejudicar, nós não vamos deixar que isso aconteça", concluiu.