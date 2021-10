Vizela critica cartão do adepto: «Vale tantos lugares vazios?»

O Vizela manifestou-se esta terça-feira contra o cartão do adepto, aludindo aos 1116 lugares que estiveram vazios no jogo contra o Benfica, em contraste com as restantes bancadas.





Numa pequena publicação nas redes sociais, o clube questiona se "algum cartão vale tantos lugares vazios", ilustrando a mensagem com duas fotografias do estádio parcialmente cheio. O único espaço vazio que se vê na bancada destina-se precisamente ao cartão do adepto, que tem provocado contestação entre alguns clubes das ligas profissionais.