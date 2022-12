«Vizela é nosso e há de ser!»: treino ​marcado por protestos de adeptos e engenhos pirotécnicos

A saída de Álvaro Pacheco do comando técnico do Vizela continua a causar desagrado junto dos adeptos do clube, que este sábado se deslocaram ao treino para verbalizar o seu descontentamento perante a situação atual.Este grupo, composto por cerca de meia de centena de adeptos, assistiu aos trabalhos da equipa, agora às ordens de Tulipa, treinador interino, e lançou engenhos pirotécnicos para o relvado, enquanto eram entoados cânticos de protesto em relação à SAD liderada por Joaquim Ribeiro e ao novo técnico."Não brinquem com os vizelenses, pensam que o Vizela é vosso? Vizela é nosso e há de ser! Nem a cara dão ao sócios? Pensam que nos vamos calar? Vizela é nosso até morrer!", foram algumas das palavras e cânticos que se fizeram ouvir no treino.Apesar da forte presença dos adeptos, não foi necessária a intervenção das forças policiais.