Com o propósito de manter o ritmo competitivo durante esta paragem das competições nacionais para os compromissos das seleções, Vizela e Rio Ave realizaram, na manhã desta sexta-feira, um treino conjunto que terminou com um empate sem golos.Além do embate com a formação da principal divisão do futebol português, os vila-condenses realizaram igualmente, à tarde, um jogo-treino com o Fafe, formação que milita na Liga 3. Num encontro em que Luís Freire deu oportunidade aos jogadores menos utilizado, bem como a vários atletas das equipas de sub-17, sub-19 e sub-23 do Rio Ave, o resultado da manhã repetiu-se e registou-se novo empate a zeros.Tanto o Vizela como o Rio Ave vão ter folga dupla este fim de semana, retomando os trabalhos na segunda-feira. O Vizela tem em vista uma deslocação ao Estoril, no dia 2 de abril, enquanto o Rio Ave recebe, no mesmo dia, o Trofense.