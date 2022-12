Vizela em peso na homenagem a Álvaro Pacheco... menos a administração da SAD

Álvaro Pacheco foi homenageado pela CM Vizela, na tarde desta quinta-feira, pelo trabalho de três épocas e meia ao serviço do emblema minhoto. E bem se pode dizer que Vizela, clube e cidade, esteve em peso no tributo ao técnico, pois a cerimónia contou com adeptos, plantel, outros elementos da estrutura de futebol... menos a atual administração da sociedade.





sabe que os responsáveis da sociedade ponderaram comparecer no evento, até pelo reconhecimento existente pelo trabalho de Álvaro Pacheco, mas foram aconselhados a não o fazer, face à contestação que a recente mudança técnica fez surgir. Lembre-se que a nova administração da SAD decidiu rescindir com o técnico, justificando a decisão com as diferentes visões para o projeto vizelense. Tulipa, que estava na equipa sub-23, assumiu os comandos.Álvaro Pacheco mostrou-se bastante emocionado ao longo da cerimónia, não conseguindo disfarçar algumas lágrimas em vários momentos.