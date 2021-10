Vizela empata com Oliveirense em jogo particular

O Vizela, da Liga Bwin, empatou esta quinta-feira 2-2 com a UD Oliveirense, da Liga 3, em jogo particular disputado em Oliveira de Azeméis, informou hoje o clube minhoto na página oficial na rede social Facebook.

Os avançados Schettine, autor de dois golos em nove jogos da presente época, e Tiago Ventura, ainda sem qualquer minuto oficial em 2021/22, apontaram os tentos vizelenses, enquanto o dianteiro João Marcelo e o médio Luisinho marcaram para os anfitriões.

Neste teste, o treinador dos vizelenses, Álvaro Pacheco, utilizou o médio Evrard Zag, que não pisava um relvado desde dezembro de 2020, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.

O Vizela disputa mais um jogo-treino na sexta-feira, diante da Sanjoanense, também da Zona Norte da Liga 3, e volta a competir oficialmente em 17 de outubro, em casa do Vitória de Setúbal, da Zona Sul do terceiro escalão, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 14:00.