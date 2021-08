Vizela empresta Didi à Sanjoanense

Depois de uma época em que apenas alinhou pelo Pedras Salgadas, na altura clube satélite do Vizela, Didi vai agora ser cedido à Sanjoanense, da Liga 3. A cedência é válida até ao final da presente temporada.





Com formação dividida entre Beira-Mar e Sp. Braga, Didi destacou-se ao serviço do Condeixa em 2019/20, quando fez 11 golos em 28 jogos. Apesar de ainda não se ter estreado pelo Vizela, o jovem, de 22 anos, tem contrato com os minhotos até 2023.Para a frente de ataque, o Vizela conta com Cassiano, Schettine e Zohi.