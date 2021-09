Vizela empresta Marcelo e João Pais ao Oliveira do Hospital

O Vizela, da Liga bwin, emprestou o defesa Marcelo e o avançado João Pais ao Oliveira do Hospital, clube que milita na Zona Sul da Liga 3, informou o emblema minhoto no seu site oficial.

"Marcelo e João Pais vão jogar no Oliveira do Hospital, da Liga 3, por cedência de uma temporada desportiva. Os nossos jogadores vão aproveitar a época para somar minutos e voltarem mais fortes a Vizela", lê-se no comunicado.

O defesa central brasileiro, de 22 anos, reforçou a equipa júnior do Vizela na temporada 2017/18 e cumpriu, na época transata, nove desafios na Liga SABSEG e um jogo na Taça de Portugal pelo clube recém-promovido ao escalão maior do futebol nacional. Já o extremo, de 23 anos, contratado ao Mortágua no verão de 2020, voltou a ser cedido depois de uma temporada em que realizou quatro jogos oficiais pelo Vizela na primeira metade e 10 pelo Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, na segunda.