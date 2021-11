Vizela entrega donativo de mil euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro: «Grande orgulho»

O Vizela visitou, esta quinta-feira, as instalações da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), no Porto, onde entregou um donativo de mil euros, respeitantes à venda de cachecóis alusivos ao Outubro Rosa, que foram produzidos pela Olicargo.





"É um grande orgulho. Para o Vizela é um prazer enorme poder contribuir e associar-se a esta iniciativa solidária, ajudando esta instituição. Tenho de agradecer a todos os que contribuíram e salientar o papel que o nosso parceiro teve neste peditório. Tive a oportunidade de conhecer estas instalações, de conhecer o trabalho desenvolvido e resta-me agradecer a todos. Era importante que as pessoas visitassem isto, pois só assim vão perceber o trabalho aqui desenvolvido. É muito gratificante", afirmou, no final da iniciativa, Diogo Godinho.O presidente da SAD dos minhotos foi recebido pelo diretor do Núcleo Regional do Norte da LPCC, Pedro Pereira Dias, que o desafiou a abraçar, agora, a iniciativa Novembro Azul, campanha responsável pela conscientização do cancro da próstata. "O desafio foi lançado agora e queremos ajudar. Temos muitas instituições a pedirem-nos ajuda, mas acho que é possível abraçarmos esta iniciativa também", devolveu Diogo Godinho, que se fez acompanhar pelos futebolistas do Vizela, Ivanildo Fernandes e Tomás Silva, além da diretora da Olicargo, Andreia Barros."Poder participar nesta iniciativa é um enorme prazer para mim, porque também reflecte o espírito que vivemos no seio da equipa, representa a solidariedade, união e entreajuda que a equipa tem. É muito gratificante poder contribuir para uma causa tão nobre como esta", afirmou Ivanildo Fernandes."Isto que fizemos é muito importante e ficamos contentes por ajudar. Por mais pequeno que seja o gesto pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Ficamos sempre muito felizes por ajudar e contribuir para esta causa", acrescentou Tomás Silva.A conclusão veio da empresa parceira do Vizela, nesta e noutras iniciativas, através da sua diretora. "É uma honra e um privilégio podermos fazer parte destas iniciativas, são causas que nos tocam a todos nós. É importante mobilizar as nossas pessoas internamente, envolvê-las nas causas sociais, fazer de dentro da fora. Conforme promovemos no cachecol solidário, 'juntos somos mais fortes'. Estamos conscientes de que o futebol mobiliza multidões e foi com muito orgulho que vimos toda esta recetitivadade, foi muito bonito ver a onda rosa no jogo com o Benfica", considerou Andreia Barros.Recorde-se que foram vendidos 500 cachecóis, ao preço unitário de 2 euros.