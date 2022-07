Vizela fecha pré-época com vitória e troféu em Paços de Ferreira

O Vizela venceu este sábado no reduto do Paços de Ferreira, por 2-1, e conquistou a primeira edição do troféu com o nome do patrocinador comum às duas equipas da Liga Bwin, no encerramento da pré-temporada.

Alex Méndez, de livre direto, aos 22 minutos, e Nuno Moreira, aos 82', marcaram os golos da vitória do Vizela, reduzindo o Paços de Ferreira por Uilton, nos descontos, aos 90'+2.

Os locais, com três reforços de início (o defesa Tiago Ilori, cedido pelo Sporting, nem saiu do banco), começaram melhor e podiam ter marcado em três ocasiões, antes de os vizelenses inaugurarem o marcador, de livre, numa execução perfeita do médio norte-americano.

O Paços, que também tem um problema central no ataque (as duas equipas estão limitadas nas opções para essa posição), acusou o golo e só reapareceu com perigo no segundo tempo, mas o reforço Arthur Sales, melhor nos apoios do que na finalização, errou a baliza, em dois momentos, com Rui Pires, pouco depois, a permitir a defesa ao guarda-redes croata Buntic, a única novidade nos eleitos de Álvaro Pacheco.

Nesta altura, o Vizela tinha menos bola e iniciativa, mas mostrou sabedoria nas transições, conseguindo marcar pela segunda vez, numa combinação rápida envolvendo Kiko Bondoso, Alejandro Alvarado, autor da assistência para Nuno Moreira marcar.

Já nos descontos, Uilton deu corpo à reação pacense, logrando reduzir com um remate de fora da área, sem possibilidades de defesa para o guarda-redes contratado aos alemães do Ingolstadt 04.