O Vizela apresentou esta segunda-feira o documentário ‘Até ao Fim’ que retrata as duas subidas consecutivas até chegar à 1ª Liga. Uma caminhada desportiva relevante e merecedora de um filme documentário para imortalizar o acontecimento."Tínhamos de marcar este feito, eternizá-lo para que, no futuro, os filhos e os netos possam recordar estes momentos históricos", explicou Diogo Godinho, presidente da SAD vizelense, confiante de que a história terá um novo capítulo com a permanência da equipa na 1ª Liga. "Temos aí algumas finais pela frente, é muito difícil e só quem anda sabe qual é a dificuldade para uma equipa que vem dos escalões inferiores, chegar à I Liga e manter-se. Mas estou convencido que vamos conseguir a almejada permanência. Acredito nesta equipa técnica e jogadores", sublinhou.