Vizela limita lotação do estádio e teste negativo deixa de ser obrigatório

À semelhança da posição tomada por outros clubes da Liga Bwin, como o Gil Vicente, Boavista e Paços de Ferreira, o Vizela anunciou esta quinta-feira, em comunicado, que decidiu limitar a lotação do seu estádio a 5 mil espectadores.Como explica o clube, de acordo com as novas normas definidas pela Direção Geral da Saúde, esta decisão permite "salvaguardar que as condições de acesso ao recinto se mantêm e dispensam apresentação de teste negativo à Covid-19", ou seja, os adeptos vacinados apenas terão de apresentar o certificado digital de vacinação para poder assistir ao encontros no Estádio do Vizela.Esta medida é válida já para o jogo de segunda-feira, frente ao Belenenses SAD, encontro cuja realização está em dúvida devido ao surto de Covid-19 no clube lisboeta. A mesma vai manter-se enquanto vigorarem as atuais regras sanitárias."Sabendo que juntos somos mais fortes, e rendidos ao vosso apoio semana após semana, tomámos esta decisão com a convicção de que os melhores do Mundo merecem poder continuar a mostrar-se ao país com a mesma determinação, alegria e paixão, seguros também de que só nos sentimos verdadeiramente em casa com a expressão da vossa presença", escreveu o clube.