Vizela nega negociações com o Flamengo para a venda da SAD

O Vizela negou, esta segunda-feira, a informação veiculada no Brasil que dava conta de conversas entre o emblema minhoto e o Flamengo para a venda da SAD.





Através de comunicado, o clube luso garantiu que nunca houve sequer conversas nesse sentido."Na sequência da difusão de notícias no Brasil, que dão conta de alegadas conversas entre dirigentes do CR Flamengo e a administração desta SAD para uma suposta venda da mesma, quer o FC Vizela, em nome da verdade e na defesa da informação transparente que deve aos adeptos e associados, negar a informação veiculada e garantir que nunca esta administração manteve qualquer tipo de conversa com dirigentes do CR Flamengo", escreveu o Vizela.Recorde-se que o emblema minhoto foi um dos três clubes lusos a serem falados neste contexto, para lá de Tondela e Mafra.