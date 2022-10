Vizela oferece equipamentos a escola da Guiné-Bissau

Ivanildo, Samu, Kiki Afonso e Baldé foram os jogadores do plantel profissional do Vizela que participaram na campanha ‘Entra em Jogo’, da qual o clube se associou. Esta ação solidária tem como objetivo reunir material desportivo para ser doado às crianças da Escola São Paulo, na Guiné-Bissau, tendo o Vizela criado uma ação de campanha para conseguir, pelo menos, 450 equipamentos completos para serem distribuídos pelos alunos daquela escola.O líder da SAD, Joaquim Ribeiro, referiu o "contentamento por permitir que uma ação valiosa destas possa sempre amplificada", justificando a envolvência do clube pela importância do efeito desta campanha.Este projeto é promovido pelo Rotary Club e pela Escola dos Enxertos, estabelecimento de ensino onde os atletas vizelenses se deslocaram depois para falarem sobre esta campanha solidária e a importância dos valores da partilha e entreajuda. No final, os atletas deram uma sessão de autógrafos para satisfação dos jovens alunos.