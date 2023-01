Vizela oficializa a contratação de Sylvestre ao V. Guimarães

O Vizela anunciou esta terça-feira a contratação de Sylvestre, ex-V. Guimarães, até junho de 2025. O jogador que vai começar na equipa sub-23 e "é reforço na luta pelo título da Liga Revelação", como os minhotos indicam.O jovem lateral-esquerdo português, de 19 anos, não poderia estar mais contente com o novo passo na carreira. "Fiquei muito contente porque o Vizela mostrou acreditar muito no meu trabalho. Quero voltar a jogar, sentir o ambiente do relvado e crescer aqui no Vizela. Para já quero fazer uma boa metade de época e depois tentar subir sempre até chegar à equipa A. O objetivos é evoluir sempre", frisou Sylvestre Costa, que esta temporada cumpriu apenas um jogo no Vitória B.