Vizela oficializa contratação de Guo Tianyu

O Vizela oficializou, esta segunda-feira, a chegada do avançado Guo Tianyu por empréstimo do Shandong Taishan até ao final da presente temporada.Com 22 anos, apontou 10 golos em 22 jogos e foi campeão chinês em 2021, tendo sido ainda eleito melhor jovem da Superliga da China.Guo Tianyu tem 1,92 metros e também foi nomeado para melhor jogador do último campeonato do seu país natal. Em 2014/15, teve uma curta passagem por Portugal, altura em que representou o Orientar Dragon nos escalões de formação.Agora será mais um trunfo nas mãos de Álvaro Pacheco.