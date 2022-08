O Vizela confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Milutin Osmajic, avançado montenegrino, de 23 anos, que chega por empréstimo do Cádiz, de Espanha, num negócio que contempla opção de compra no final do mesmo.Formado no Stujeska, de Montenegro, o atacante, que já foi representação a seleção do seu país em 11 ocasiões, foi contratado na época passada pela formação espanhol, tendo feito 13 jogos e apontado um golo na primeira metade da temporada. Foi posteriormente cedido ao Bandirsmaspor, onde assinou sete golos em 14 partidas.Osmajic já trabalha às ordens de Álvaro Pacheco.