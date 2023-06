Vizela oficializa Jardel para reforçar o ataque

O Vizela oficializou este sábado a contratação de Jardel, avançado que se destacou na época passada no Feirense. O internacional guineense, de 25 anos, vai ter a possibilidade de se estrear na 1ª Liga, depois de algumas épocas nos escalões secundários."O Vizela tem muita história. Conheço o clube há muitos anos, até porque alguns dos meus ex-companheiros já jogaram aqui. Inclusive um amigo meu pessoal já jogou aqui e sempre me falaram muito bem do clube. O Vizela tem feito bons anos na 1.ª Liga. É um clube que está em fase crescente e com certeza conseguiremos alcançar coisas boas aqui", referiu o jogador à comunicação do clube.O avançado deseja corresponder às expectativas e marcar golos para ajudar a equipa a cumprir os objetivos. "Venho aqui para tentar ajudar o clube e a mim próprio. Obviamente que, quanto melhor estiver o clube, melhor será para nós, jogadores. Se tudo correr bem, faremos um bom ano e todos sairemos a ganhar no final", sublinhou."Podem esperar o mesmo que fiz no passado: dedicação, humildade e compromisso. Vou tentar fazer sempre o melhor para a equipa, para o clube e para que, no final, possamos sair todos a sorrir», concluiu Jardel.