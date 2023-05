Vizela oficializa saída de Tulipa

O Vizela oficializou esta terça-feira a saída de Tulipa do comando técnico da equipa principal. Em comunicado, a SAD minhota referiu que as duas partes "chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava as partes. A decisão, ponderada e discutida numa conversa franca entre administração e treinador, foi tomada de forma mútua e preserva a boa relação entre todos".A administração deixou ainda um agradecimento: "Ao treinador Tulipa, a FC Vizela, Futebol SAD faz questão de agradecer todo o contributo e profissionalismo, expressos nos resultados e no recorde de pontos do FC Vizela na I Liga, bem como desejar os maiores sucessos pessoais e profissionais em projetos futuros."Tulipa orientou a equipa em 21 jogos na 1.ª Liga, com sete vitórias, quatro empates e 10 derrotas, contribuindo para a pontuação recorde do clube na I Liga (40 pontos) e um inédito 11.º lugar. Antes tinha estado nos Sub-23, com cinco vitórias num total de seis jogos.