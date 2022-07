Vizela perde em casa com o Torreense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela perdeu esta sexta-feira com o Torreense (1-3), num teste que foi aproveitado por Álvaro Pacheco para rodar praticamente todos os jogadores do plantel.A equipa da Liga 2 chegou à vantagem pelo veterano Mateus, mas o Vizela chegaria ao empate já na segunda parte por João Ricardo.Foi nos instantes finais que o Torreense selou o resultado com golos de Simão Rocha e João Oliveira.