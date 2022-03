Vizela promove ação em escola do concelho

Tal como tem vindo a acontecer ao longo da época, o Vizela voltou a promover uma atividade numa das escolas do concelho. Assim, em parceria com a AF Braga, o clube minhoto esteve na Escola Básica de Caldas de Vizela, fazendo-se representar pelos jogadores Koffi e Igor Julião.A ação esteve inserida no projeto 'Craques da Leitura', tendo os dois jogadores partilhado com as crianças e jovens presentes o impacto que a leitura tem na sua profissão. De seguida, Koffi e Igor Julião responderam a questões da audiência.O Vizela tem-se assumido como um dos clubes que promove mais iniciativas junto da população local.