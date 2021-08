Vizela realiza ação social em associação local

O Vizela aproveitou a tarde desta quinta-feira para visitar, sob a representação do capitão Marcos Paulo, a AIREV, associação da cidade que se dedica ao apoio de pessoas com deficiência.





A AIREV realiza todos os anos um Grande Prémio (o de 2021 será a 10ª edição) com o objetivo de recolher fundos para a construção de um novo edíficio. Apesar de, tal como no ano passado, não haver lugar à corrida em si devido às limitações provocadas pela pandemia, as empresas, entidades e pessoas da cidade continuam a ser convidadas a comprar uma t-shirt de forma a apoiar o projeto. E é exatamente aqui que Marcos Paulo entra: o capitão do Vizela foi até à associação levantar algumas t-shirts que serão utilizadas pelos jogadores na entrada para o jogo com o Boavista, no próximo sábado."É uma visita importante no sentido de sermos gratos pela vida. Claro que temos problemas, mas aqui vemos pessoas especiais, pessoas que, mesmo com todos os problemas que têm, demonstram muita alegria e nos ajudam a dar valor à vida", referiu Marcos Paulo acerca da visita, acrescentando depois que todo o plantel sente a obrigação de ter um papel de relevo na comunidade local: "É importante para nós vermos que eles acompanham o Vizela. Enquanto capitão tenho de levar isso para dentro do nosso balneário. Todo o plantel e o clube sentem uma espécie de "obrigação" de estar presentes nestes eventos que acontecem".