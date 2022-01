Vizela recebe testes PCR e tem mais uma dezena de resultados inconclusivos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela recebeu na manhã desta quarta-feira os resultados dos testes PCR e, segundo apurou Record, além de ter confirmado os casos positivos da véspera, uma dúzia no total, na sua grande maioria jogadores, ainda tem mais cerca de uma dezena de resultados inconclusivos.





Contactada, entretanto, pelo nosso jornal, fonte da SAD do Vizela especificou que os casos inconclusivos são 11 e esclareceu ainda que o grupo de trabalho já repetiu, esta manhã, os testes PCR, remetendo qualquer posição formal e oficial sobre os jogos que ficam em risco para depois de conhecer a posição da delegada de saúde.Esta situação coloca em causa a realização dos jogos de hoje, frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal, e o de domingo, com o Sporting, da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Ainda de acordo com as informações recolhidas por Record, a intenção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para o jogo de hoje, tal como a do FC Porto, é a de que seja cumprido o protocolo, sendo certo que o Vizela tem jogadores suficientes para apresentar-se em campo e preencher o banco de suplentes na totalidade.



Recorde-se que, segundo o regulamento das provas da FPF, o jogo só é adiado se mais de 50 por cento dos jogadores seniores habilitados para competir estiverem infetados, sendo que o Vizela pode sempre recorrer à sua equipa sub-23.