Vizela registou melhor casa da época na receção ao FC Porto

O Estádio do Vizela registou a maior enchente da época, com 4.970 adeptos nas bancadas, superando a anterior melhor marca, os 4.883 que marcaram presença na receção ao Benfica. Aos cerca de 750 bilhetes vendidos no Dragão, juntaram-se mais portistas que compraram ingresso em Vizela e para a bancada poente, onde costumam ficar os adeptos da casa. Para evitar situações desagradáveis nesse posto de visão, os apoiantes do clube portuense foram obrigados a retirar, à entrada, os adereços alusivos ao clube, nomeadamente cachecóis e camisolas.