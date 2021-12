Vizela rejeita pedido do Marítimo para o adiamento do jogo desta terça-feira

Depois de o Marítimo ter anunciado que pediu o adiamento do jogo com o Vizela devido ao facto de ter casos positivos de Covid-19 no plantel, fonte do clube minhoto confirmou a Record que esse mesmo pedido foi rejeitado.Neste momento, Edgar Costa e Diogo Mendes estão infetados com Covid-19, sendo que Fábio China e Beltrame, considerados casos de risco, aguardam pelo resultados dos testes PCR. Na visão do Vizela, as condições para a realização da partida estão asseguradas mesmo que o Marítimo não possa contar com estes quatro jogadores, isto na medida em que a Liga definiu como 13 o número mínimo de atletas que uma equipa tem de ter para poder ir a jogo. Para além disso, a deslocação à Madeira envolve um investimento a nível de viagem a alojamento que seria impossível ao Vizela de reaver caso o encontro fosse adiado. O clube minhoto ainda não foi contactado pela Liga acerca deste assunto.O início do jogo está agendado para as 19 horas desta terça-feira.