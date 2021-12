Vizela revela adiamento do jogo com o Belenenses SAD mas deixa duras críticas

O Vizela emitiu um comunicado esta noite onde revela ter sido notificado pela Liga Portugal para o adiamento do jogo com o Belenenses SAD, da próxima jornada da Liga Bwin. Os minhotos deixam ainda críticas aos azuis, mas também às autoridades sanitárias."Contactado ao início desta noite através de email remetido pela Liga Portugal, cumpre ao FC Vizela, SAD, informar todos os seus sócios que foi notificado para o adiamento do jogo entre FC Vizela e Belenenses SAD por determinação da Liga Portugal, na sequência de "indicação expressa" por parte da Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras Médica de Saúde Pública "de que todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profilático no domicilio entre o dia 27/11/2021 e 10/12/2021.Na sequência de um processo que levanta muitas dúvidas, quer a FC Vizela, SAD:1– Lamentar o facto de, em momento nenhum, a Belenenses SAD ter contactado a FC Vizela, formal ou informalmente, para solicitar o adiamento do jogo ou expressar qualquer tipo de constrangimento.2– Estranhar a determinação da Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras Médica de Saúde Pública e questionar a alteração de uma norma geral para o isolamento por testagem positiva, diferente do isolamento por contacto, algo que sugere um lapso de interpretação ou aponta ao condicionamento da política sanitária em vigor até aqui.3– Apontar a uma comunicação do ACES que não corresponde na totalidade à verdade, pois nem todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento desde 27/11, informação que a própria data do Belenenses SAD-SL Benfica desmente4– Questionar quantos dias vão ficar em isolamento os jogadores de outras sociedades desportivas que testaram positivo recentemente e exigir que se aplique a mesma medida a todos os casos, sem qualquer exceção que comprometa a seriedade da competição.5– Recordar que uma competição profissional entre sociedades/clubes com os mesmos direitos e deveres não deve navegar em determinações diferentes para situações idênticas, sob pena de não salvaguardar a verdade desportiva da mesma.Em resposta à Liga Portugal, esta sociedade solicitou este e outros esclarecimentos, mostrando-se colaborativa na medida do possível, sempre na defesa dos interesses da mesma e da justiça da competição, sem menosprezar a saúde pública.A AdministraçãoFC Vizela, SAD"