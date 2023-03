Vizela vai avançar com equipa de futebol feminino

A SAD do Vizela vai criar uma secção de futebol feminino para participar nas competições nacionais. Em declarações ao RV Jornal, o presidente Joaquim Ribeiro referiu a intenção de avançar com o projeto, mas sem ter revelado o formato. "O futebol feminino irá mesmo surgir em Vizela", referiu, estando em estudo iniciar pelos escalões de formação ou já avançar com uma equipa sénior.

Joaquim Ribeiro adiantou ainda com a novidade de criar a Fundação Vizela. "Com a ajuda da Liga e do futebol, vamos tentar melhorar tudo o que seja possível e apoiar pessoas doentes e com quaisquer dificuldades", explicou.