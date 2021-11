Vizela vence Penafiel em jogo-treino

O Vizela recebeu e venceu (1-0) o Penafiel, da 2.ª Liga, esta sexta-feira, em jogo-treino. O único golo do ensaio foi apontado por Samu, logo nos instantes iniciais.Este jogo-treino insere-se na preparação do próximo jogo oficial do Vizela, para a Taça de Portugal, igualmente contra uma equipa da 2.ª Liga. Esse duelo com o Estrela da Amadora está marcado para as 14 horas do próximo dia 20 de novembro (sábado).