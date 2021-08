Vizela volta a jogar no Estádio Capital do Móvel na 4.ª jornada da Liga Bwin

Depois de ter jogado na condição de visitado no Estádio Capital do Móvel frente ao Tondela, o Vizela vai voltar a utilizar como 'sua' a casa do P. Ferreira para o jogo da 4ª jornada, com o Boavista. A situação foi anunciada esta terça-feira pela Liga Portugal.





A impossibilidade do Vizela jogar no seu estádio deve-se às obras que o clube minhoto teve de fazer no seu recinto após o regresso à 1ª Liga, 36 anos depois. As cadeiras nas bancadas já foram colocadas, faltando apenas a implementação do novo relvado e outros pormenores. Perante o facto de haver uma paragem para encontros de seleções no início de setembro, o Vizela acredita que o embate com o P. Ferreira, a contar para a 6ª jornada, já acontecerá no seu estádio.Antes do embate com o Boavista, o conjunto orientado por Álvaro Pacheco tem uma partida agendada com o V. Guimarães no próximo domingo.