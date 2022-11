«Vou rasgar-te todo na conferência»: Álvaro Pacheco acusado de utilizar linguagem ofensiva contra o árbitro

Álvaro Pacheco foi castigado com um jogo de suspensão na sequência da expulsão após o final da partida em Guimarães, por declarações proferidas contra a equipa de arbitragem. O relatório do Conselho de Disciplina da FPF refere que o treinador do Vizela entrou no terreno de jogo para "confrontar a equipa de arbitragem, utilizando linguagem e/ou ações ofensivas, insultuosas ou abusivas, proferindo as seguintes palavras: "vou rasgar-te todo na conferência de imprensa" e "são sempre contra nós", declarações que, em sua defesa, foram proferidas como "um desabafo, não se concretizando na conferência em que o mesmo esteve presente".

Este castigo vai implicar a ausência de Álvaro Pacheco no banco de suplentes no jogo em Paços de Ferreira, tendo ainda de pagar uma coima de 612 euros.

Anderson e Tomás Silva foram sancionados com um jogo de suspensão.