Wilson chega aos 50 jogos

Bruno Wilson completou 50 jogos no Vizela, frente ao Famalicão, um número que ainda não o satisfaz. O central sente que já podia ter atingido a marca “há muitos jogos”, desejando duplicar as presenças e com objetivos traçados: “ Que venham os próximos 50 o mais rápido possível e que possa lutar por objetivos ambiciosos, títulos, quem sabe, e competições europeias”.

De resto, o nome de Anderson voltou a ser notícia no Brasil, pelo suposto interesse do Coritiba.