Zag de volta aos treinos do Vizela

O calvário de Zag parece estar a chegar ao fim. Depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho em dezembro de 2020, o médio já participou na sessão de treinos desta quarta-feira do Vizela.





De forma natural, o treino do costa-marfinense foi feito de forma algo condicionada, pelo que o jogador ainda terá algumas semanas pela frente até poder ser opção para Álvaro Pacheco. O último jogo feito por Zag aconteceu no dia 5 de dezembro de 2020, na altura numa vitória dos minhotos frente ao Ac. Viseu.No clube desde 2017, Zag tem contrato com o Vizela até ao final da presente temporada.