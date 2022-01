Zag deixa Vizela e reforça Leixões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zag vai ser reforço do Leixões. O médio costa-marfinense está prestes a deixar o Vizela e a rumar ao Estádio do Mar a título definitivo.Chegado a Portugal para representar a AD Oliveirense, Zag passou também pelo Salgueiros, ainda antes de rumar a Vizela. No Minho, passou cinco épocas.Agora parte para outra experiência.