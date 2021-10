Zag recupera e deve voltar às opções: «Já passou e agora é seguir em frente com alegria»

Zag está muito próximo de regressar à competição, depois de quase um ano afastado dos relvados devido a uma lesão. O médio já atingiu a forma e deverá defrontar o V. Setúbal, para a Taça de Portugal.





"É sempre bom quando voltamos, depois de muito tempo afastado por causa de uma lesão. É normal estarmos ansiosos. Não passei por um calvário, foi um entrave, que já passou e agora há que seguir em frente com alegria", vincou.Ivo Gonçalves deverá também regressar à titularidade frente aos sadinos, num jogo em que o guarda-redes antevê dificuldades."Conheço bem a história do V. Setúbal, já lá joguei e cheguei a uma final com eles. É um grande clube, mas o Vizela também é. Temos de provar dentro de campo que somos favoritos, porque na Taça de Portugal não há favoritos antecipados", referiu o guarda-redes.Os jogadores falaram sobre o jogo da Taça de Portugal, à margem de uma visita realizada à AIREV, uma IPSS de Vizela vocacionada para dar resposta a pessoas que nasceram com uma deficiência.Foi entregue um envelope com uma quantia em dinheiro, angariada num leilão com três camisolas do Vizela autografadas pelos jogadores do plantel."Vemos as pessoas a queixarem-se da vida lá fora. Aqui, sim, é a realidade da vida, passam dificuldades, mas demonstram sempre felicidade. Já morei aqui perto, há três anos. Mexeu muito com a minha cabeça", referiu Zag.Ivo Gonçalves elogiou o trabalho dos profissionais da instituição. "São uns heróis. Tomam conta de pessoas que lá fora não têm quem cuide delas ou vivem com muitas dificuldades. Aqui têm um lar onde são muito bem tratados e isso é de louvar. O Vizela faz bem em associar-se a este tipo de associações, pois todos trabalhamos para um futuro melhor para estas pessoas", concluiu.