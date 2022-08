Zohi: «Quero marcar muitos mais golos»

Zohi esteve em evidência no empate do Vizela em Chaves ao marcar um dos golos mais bonitos da jornada, que ditou o resultado final (1-1) . Um momento de inspiração lembrado pelo jogador."Foi um remate intencional. O Raphael Guzzo deu-me a bola, o guarda-redes estava um pouco descaído para a esquerda e escolhi colocar a bola no outro lado, mas também tive alguma sorte", explicou o extremo, que espera ter mais oportunidades depois das saídas de Schettine e Cassiano."Eles saíram, mas continuam cá bons jogadores, com qualidade para jogarem e fazerem golos. Quero marcar muitos mais golos e tentar fazer os mesmos que os meus colegas conseguiram na época passada", acrescentou, esperando contribuir no próximo jogo contra o Gil Vicente, agendado para segunda-feira. "Espero ganhar. Jogamos em casa e temos que ganhar todos os jogos em casa. Fora tentamos dar o nosso melhor, mas em casa é sempre para ganhar", sublinhou.Apesar da hora tardia do jogo (21 horas), Zohi acredita que os adeptos vão marcar presença. "Espero ter muitos adeptos nas bancadas. Eles estão sempre presentes e mesmo sendo tarde espero vê-los. Que venham para depois festejarem a vitória no final", atirou.Zohi falou à margem do prémio de melhor jogador do Vizela no empate em Chaves, oferecido por um patrocinador do clube. "Este prémio representa muito. É a primeira vez que ganho este prémio, o que significa que estive melhor. Espero que sucedam mais coisas como esta", concluiu.