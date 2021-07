Arouca empata com a Académica no primeiro jogo de preparação

Na reta final do período de estágio que está a realizar no Luso, o Arouca defrontou, na manhã deste sábado, a Académica. Naquele que foi o primeiro jogo de preparação do conjunto liderado por Armando Evangelista, o 2-2 acabou por ser o resultado final.





Os golos dos arouquenses foram apontados por Bukia e André Silva, jogadores que transitaram da época passada. Aliás, até ao momento, o Arouca apresentou apenas o médio Eugeni como reforço. Dani e Jonathan Toro fizeram os tentos dos estudantes.O Arouca iniciou a partida com Fernando Castro, Luiz Gustavo, Brunão, Baptiste Aloe, Quaresma, Pedro Moreira, Leandro, Eugeni, Bukia, Mauro Caballero e Adílio. Por seu lado, a Académica alinhou com Stojkovic, João Pedro, Douglas, João Tiago, Vianna, Dias, Mimito, Toro, Costinha, Hugo Seco e Dani.Até ao fim da pré-época, o Arouca tem ainda mais três jogos de preparação: no dia 14 de julho, com o P. Ferreira; a 17 de julho, com o Chaves; e a 20 de julho, com o Paris 13 Atlético.