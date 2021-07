Arouca inicia trabalhos de pré-época a 24 de junho

O Arouca anunciou há momentos que vai dar início aos trabalhos de pré-época no próximo dia 24 de junho. É esta a data que o clube definiu para a realização dos habituais exames médicos.





Os treinos no relvado devem acontecer nos dias seguintes, sendo que os arouquenses deverão também revelar entretanto o local onde vão realizar o estágio de pré-temporada. A opção de trabalhar no Luso está em cima da mesa, mas o Arouca também pode optar por trabalhar nas suas próprias instalações.Recorde-se que o Arouca está de regresso à 1ª Liga depois de ter terminado a 2ª Liga no 3º lugar e de ter vencido o Rio Ave no playoff.