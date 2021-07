Eugeni é o primeiro reforço do Arouca no regresso à Primeira Liga

O Arouca anunciou esta quarta-feira a contratação do espanhol Eugeni até 2023, proveniente do Huesca, da liga espanhola, naquela que vai a primeira experiência fora de Espanha do médio, no regresso dos arouquenses ao principal escalão português.

"Vi com muito agrado o projeto do Arouca e quero muito mostrar o meu futebol", afirmou o jogador às redes sociais do clube.

Eugeni Valderrama fez a formação no Gimnástic e no Sevilha, passando ainda por Valencia, Lorca, Cádiz e Albacete até chegar ao Huesca, clube pelo qual conquistou a Segunda Liga espanhola numa campanha em que disputou 37 jogos e, na última temporada, no escalão principal, fez apenas cinco jogos pelo emblema que acabou despromovido.