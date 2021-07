Famalicão substitui P. Ferreira no calendário de pré-época do Arouca

Depois de serem conhecidos casos positivos de Covid-19 no plantel do P. Ferreira, equipa contra quem o Arouca ia ter um jogo de preparação, os arouquenses anunciaram uma troca no que ao calendário de pré-época diz respeito. Dessa forma, a equipa comandada por Armando Evangelista defronta, esta terça-feira, o Famalicão.





Até ao momento, ambas as equipas realizaram um jogo de preparação. Enquanto o Arouca empatou 2-2 com a Académica, o Famalicão também não conseguiu melhor do que uma igualdade, neste caso a uma bola, frente ao Penafiel.Até ao fim da pré-época, os arouquenses ainda defrontam o Chaves (17 de julho) e o Paris 13 Atlético (20 de julho).