Heliardo renova com Arouca e é emprestado ao Varzim

O Arouca comunicou esta quinta-feira a renovação de Heliardo por mais uma temporada, que tem agora contrato válido até 2023. Ainda assim, o jogador de 29 anos não vai fazer parte do plantel arouquense para a época 2021/22, com o clube a confirmar o empréstimo do brasileiro ao Varzim até ao final da temporada.





No Arouca desde 2018/2019, Heliardo teve de ultrapassar um calvário de lesões desde a sua chegada ao clube, mas teve oportunidade de brilhar na época transata, na qual participou em 27 jogos e apontou 5 golos, sendo inclusivamente o jogador com mais golos marcados depois de sair do banco na 2ª Liga.Antes de chegar a formação arouquense, o avançado brasileiro chegou a Portugal pela porta do Tondela, em 2016/2017, onde esteve duas temporadas e fez quatro golos.Agora no Varzim, Heliardo promete empenho e muito trabalho. "Promete dar tudo em campo, prometo trabalhar diaramente, para quando entrar em campo dar muitas alegrias aos adeptos do Varzim," referiu aos canais dos alvinegros.