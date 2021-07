Leandro Silva assina em definitivo pelo Arouca

O Arouca anunciou ter assegurado os serviços do médio Leandro Silva, mas agora em definitivo. O jogador foi uma das peças importantes dos arouquenses na campanha que culminou com a subida à 1.ª Liga, mas na condição de emprestado pelo AEL Limassol. Agora, Leandro Silva assinou em definitivo pelo Arouca, após ter acertado a desvinculação com o AEL, tendo selado um acordo válido por duas temporadas.





"Fico feliz por dar continuidade ao que foi feito na época passada. Foi um clube que me recebeu de braços abertos e onde sempre me senti feliz. Além disso, vou voltar a ter oportunidade de jogar na 1.ª Liga", afirmou o Leandro Silva, de 27 anos, em declarações aos meios do clube.