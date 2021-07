Pedro Moreira: «Espero deixar o Arouca tranquilo na 1ª Liga»

Com o Arouca a cumprir o segundo dia de estágio no Luso, Pedro Moreira, o experiente médio de 32 anos, foi o porta-voz do grupo e, em declarações aos canais do clube, salientou a vontade de assegurar a permanência, de forma tranquila, na principal divisão do futebol português.





"Espero fazer uma época tranquila, deixar o Arouca tranquilo na 1ª Liga e o objetivo é esse", afirmou o médio que está nos arouquenses desde 2019/20. Além disso, Pedro Moreira destacou o desejo de "continuar a jogar bom futebol e manter o espírito que nós temos, que é um espiríto fantástico".Sobre o regresso aos treinos, o jogador de 32 falou numa "semana fantástica". "Mal parece que tivemos férias porque os índices físicos foram muito bons e a qualidade que nós conseguimos meter no treino também foi muito boa", referiu. Segue-se agora "uma semana pesada, dura e intensa", que servirá para preparar o grupo de trabalho para o futuro.O Arouca realiza o seu primeiro jogo de preparação no sábado, frente à Académica, e Pedro Moreira mostrou-se ansioso por voltar a competir. "É sempre bom voltar a jogar, a competir, embora seja um amigável, estamos com muita vontade de voltar a ter esses jogos", explicou.