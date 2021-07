Plantel do Arouca com 11 estreantes

Com 22 jogadores no plantel até ao momento, o Arouca contabiliza nos seus quadros 11 jogadores que, a manterem-se na equipa, vão fazer a sua estreia na 1ª Liga. São eles Fernando Castro, Norbert, Mateus Quaresma, Thales, Brunão, Aloé, Luiz Gustavo, Yaw Moses, Adílio e Mauro Caballero, bem como Eugeni, o único reforço até agora, mas que já jogou no principal escalão do futebol espanhol. Em sentido inverso, a outra metade do plantel arouquense já sabe o que é jogar na 1ª Liga.