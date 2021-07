Thales renova com o Arouca até 2023

O Arouca renovou até 2023 o contrato com Thales, defesa lateral que teve um papel preponderante nas últimas duas temporadas como capitão da equipa, anunciou esta terça-feira o clube da 1.ª Liga.

"Com um papel importante nas duas subidas de divisão, o lateral brasileiro vai para a sua quarta temporada com as nossas cores e prolongou o seu vínculo por mais dois anos", anunciou o Arouca nas redes sociais.

Thales Oleques, de 27 anos, chegou a Portugal em 2013/14 para representar a equipa B do Braga, alinhando nos arsenalistas até 2018/19, época em que chegou a Arouca.

Na temporada 2020/21, que terminou com o regresso do emblema aveirense ao principal escalão, o brasileiro disputou todos os 34 jogos da formação de Armando Evangelista na Liga Sabseg e foi peça fundamental na manobra da equipa.