Velázquez já treina no Luso

Dispensado de ter de cumprir o período de quarentena no regresso a Portugal, Sema Velázquez já se juntou ao grupo de trabalho do Arouca, atualmente a estagiar no Luso. O central, de 30 anos, esteve a gozar de um curto período de férias após a sua participação na Copa América, ao serviço da seleção da Venezuela.

Ontem, os arouquenses cumpriram mais uma sessão bidiária, com trabalho de piscina durante a manhã e regresso ao relvado da parte da tarde.